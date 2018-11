Spari in una casa a Folgaria, uomo asserragliato uccide il figlio della compagna e si suicida

Tragedia in una villetta a Folgaria, un paesino in provincia di Trento. Le forze dell'ordine hanno circondato la casa dopo che i vicini hanno sentito degli spari e hanno lanciato l'allarme. A sparare sarebbe stato l'uomo che vive nella casa, nella quale si era asserragliato. La compagna è riuscita a mettersi in salvo, fuggendo da una finestra, mentre il figlio della donna, di 34 anni, sarebbe morto all'interno dell'abitazione.



Nell'abitazione di Folgaria le forze dell'ordine hanno trovato due cadaveri, quello dell'uomo sui 60 anni, che avrebbe esploso i colpi, e quello del figlio della compagna. L'aggressore probabilmente si è tolto la vita. La donna è invece riuscita a mettersi in salvo. Sul posto ora si trova la scientifica.

