Sparatoria a Milano in viale Marche, 39enne ferito alle gambe da 4 colpi di pistola. Caccia al fuggitivo

Sparatoria in strada a Milano. Un uomo di 40 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alle gambe, martedì pomeriggio, in viale Marche, vicino viale Zara. L'episodio si è verificato intorno 18.30, mentre si stava stava dirigendo a piedi verso la sua vettura posteggiata. L'autore del ferimento, a quanto sembra un agguato, è arrivato a bordo di un'auto, dal cui finestrino ha esploso almeno quattro colpi di pistola, due dei quali andati a segno. Poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Il ferito, con precedenti di polizia, è stato trasportato all'ospedale Niguarda, non in pericolo di vita. L’agguato si è consumato all’altezza del civico 59, sul viale che va da viale Zara verso via Farini, non lontano dalla Lancia Delta del 40enne (parcheggiata su un marciapiede accanto alla ciclabile).

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un agguato: una persona pare si sia avvicinato al 40enne (persona già nota alle forze dell’ordine) e successivamente ha esploso quattro colpi di pistola, almeno due di questi sarebbero andati a segno ferendolo alle gambe.

La persona che ha teso l’agguato è poi scappata facendo perdere le proprie tracce.