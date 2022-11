Sabato 26 Novembre 2022, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 15:05

Frane anche a Sorrento. L'emergenza maltempo scuote la Campania: tre persone sono rimaste ferite per una frana a Sorrento. Si tratta di due agenti della municipale e un tecnico comunale colpiti dai detriti.

Non sono in pericolo di vita. Sul posto, in via Nastro Azzurro, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento.

Il servizio trasporto tra Capri e Sorrento è sospeso.

Corsa del 26-11-2022 13:35 [Caremar] [Nave traghetto veloce] Capri - Sorrento SOSPESA — Traghetti Ischia (@trag_ischia) November 26, 2022