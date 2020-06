Mondragone, capitale italiana della mozzarella

Mondragone, importante centro agricolo e balneare della Campania è un comune in provincia di Caserta che conta circa trentamila abitanti. E' una delle "capitali" italiane della produzione di mozzarella con numerosi caseifici che insistono in tutta l'area comunale. Tra gli edifici di interesse storico di Mondragone, il Palazzo Ducale, in fase di restauro dal 2004; La Rocca Montis Dragonis sul monte Petrino che a circa 500 m d'altezza sovrasta la città e dalla quale si può godere un panorama unico di tutto il Golfo di Gaeta; la Chiesa di S. Anna a Monte; il Palazzo Tarcagnota. A fine giugno 2020 il nome della città ha avuto risalto nazionale per una coda dell'epidemia di coronavirus sviluppatasi nella comunità bulgara. Forti tensione tra la polizia e i locali braccianti, alcuni anche di etnia rom.





26 risultati per "MONDRAGONE"