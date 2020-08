Sorelle morte a Marina di Massa nel campeggio, la Asl: «Nessun espianto di organi»

Non sarà possibile donare gli organi di Malak Lassiri, 14 anni, e Jannet, 3 anni, le due sorelline morte ieri in un campeggio a Marina di Massa dopo la caduta di un albero sulla loro tenda. Lo rende noto l'Azienda Usl Toscana. «A seguito di notizie apparse in queste ore a proposito della tragedia di Marina di Massa, con il decesso di due bambine dopo la caduta di un albero in un campeggio, l'Azienda Usl Toscana nord ovest precisa che i corpi delle bambine sono a disposizione della magistratura e che non è avvenuto alcun espianto, in quanto anche la ragazza giunta in ospedale era in condizioni che non permettevano l'eleggibilità per la donazione di organi».

Intanto hanno trascorso la notte in un albergo di Massa padre, madre, una sorella e un fratellino - tutti superstiti - delle due bambine morte. Il Comune di Massa ha provveduto a trovare una sistemazione per la famiglia marocchina, che adesso attende il nullaosta dell'autorità giudiziaria, per riportare a casa, a Torino dove abitano, i corpi di e fare i funerali. Ieri sera a Massa la famiglia è stata raggiunta dal console del Marocco. Per tutta la giornata a Massa ci è stato proclamato dal sindaco Francesco Persiani lutto cittadino.

