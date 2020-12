Padova, il sindaco sceriffo in campo a Natale: dopo le mitragliette ai vigili, regala polizze anti-furto

Lo chiamano il sindaco-sceriffo perché aveva regalato lo scorso anno ai suoi cinque vigili urbani una mitraglietta semiautomatica Glock e i giubbotti antiproiettile. Ora, Elvy Brentani, primo cittadino (Forza Italia) del Comune di Solesino, località con 7000 abitanti nella provincia di Padova, torna a far parlare de sè per un insolito regalo di Natale offerto a tutti i cittadino con tanto di delibera di giunta: una polizza assicurativa contro furti e rapine. Motivo? «La stipula di una polizza del genere - spiega Brentani - viene incontro alle esigenze di sicurezza ed assistenza richieste dalla popolazione rispetto al grave fenomeno dei furti e delle rapine in casa».

L'amministrazione municipale con una delibera di giunta in vigore da oggi coprirà anche le eventuali spese mediche e di ricovero ospedaliero subite. «Oltre che fare un bel regalo di Natale a tutte le famiglie - aggiunge - l'iniziativa vuole essere da traino anche a livello nazionale perchè tutti i Comuni possano assicurare i propri concittadini contro i furti e le rapine, tutelando la gente onesta che paga le tasse».

