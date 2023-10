Si laurea e muore dopo una settimana, Riccardo aveva 25 anni. La famiglia: «Sei stato un raggio di sole»

CONEGLIANO (TREVISO) - Si era laureato appena una settimana fa coronando il suo sogno, poi le sue condizioni si sono aggravate e Riccardo Gava è morto a soli 25 anni il 19 ottobre, portato via dalla malattia contro la quale combatteva ormai da tempo. A ricordarlo è anche l'epigrafe: «Ci ha lasciato dopo una dolorosa e difficile malattia», si legge. Papà Stefano a nome anche di mamma Monia, commentanto il cordoglio della società di calcio Campolongo dove il giovane ha militato, ha scritto: «Sei stato un raggio di sole nelle nostre vite. Ciao chicco».

La laurea una settimana fa: «Arrivata tra infiniti ricoveri e rinvii»

Riccardo si era laureato in Ingegneria all'Università degli Studi di Padova lo scorso 13 ottobre.

Un traguardo che aveva raggiunto con grande difficoltà, non dettata da una poca voglia di studiare, ma dalla malattia che lo ha costretto a ricoveri più o meno frequenti. Una condizione che ha fatto trasparire lui stesso con un post Instagram dove celebrava il traguardo: «13.10.23, arrivato tra infiniti rinvii, infiniti ricoveri, infinito sostegno». Riccardo era grato alle tante persone che gli sono state vicine e che, anche sotto quel post social dove ha condiviso la foto della sua tesi corredata da polaroid, corona d'alloro e foto dei bracciali dei vari ricoveri ospedalieri, hanno commentato definendolo: «Immenso». E immenso lo era davvero. Un coraggio da leone quello che ha dimostrato nell'affrontare la malattia che lo ha portato a discutere la tesi dal suo letto d'ospedale collegato in videocall con l'Università di Padova. Ma la soddisfazione è stata doppia: nonostante la difficoltà, è riuscito a diventare dottore con una tesi in inglese sul "Design and optimization of a 9-phase induction machine".

La società di calcio: «Non ci sono parole, siamo vicini ai suoi cari»

Riccardo aveva militato nel Calcio Campolongo. Alla notizia, la società ha immediatamente espresso il proprio cordoglio con un post sulla propria pagina Facebook esprimendo vicinanza alla famiglia: «Non ci sono parole per descrivere la perdita di un ragazzo, di un calciatore, di un ingegnere, di un figlio a 25 anni. Tutto il calcio e il quartiere di Campolongo è vicino a Monia e Stefano e a tutti i suoi cari».

Il funerale

L'ultimo saluto a Riccardo Gava, sarà celebrato lunedì 23 ottobre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Campolongo. Ad anticipare il funerale, domenica 22 alle 19, il rosario. La famiglia, tramite l'epigrafe, precisa che non vuole fiori e ringrazia anticipatamente coloro che gli staranno vicino partecipando alla cerimonia funebre.