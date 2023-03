Shopping all’istituto vendite giudiziarie a Milano per risparmiare, il nuovo trend: «Prodotti di lusso a prezzi stracciati»

«Prezzi stracciati». L'ultima tendenza di Milano? Fare shopping all'Istituto di vendite giudiziarie. Qui si possono trovare i prodotti delle aziende in fallimento che non sono stati venduti dalla aste giudiziarie. A chi va il ricavato? Ai creditori, per sanare i debiti.

8 marzo, al Maximo Shopping Center le «Scarpette Rosse…per riflettere»

Shopping all'istituto vendite giudiziarie, l'ultima moda di Milano: il video

La moda è nata dopo il video pubblicato su Tik Tok dall'utente Sofia Fisicaro. «Ci sono tantissimi prodotti, di lusso e non, a prezzi ribassati». Sia da uomo che da donna. Foulard di Yves Saint Laurent, maglioni di Richmond. Ma anche pantaloni in promozione a 10 euro. Dove si trova? In via Carlo Farini 47.

Come funziona

Come indicato sul sito, dal lunedì al venerdì (dalle ore 09.00 alle ore 12.00) il personale dell’IVG in via Milano 10 Segrate offre un servizio di informazioni all’utenza circa le modalità di partecipazione alle aste e la presentazione delle offerte, siano esse in forma tradizionale o in forma telematica, oltre a fornire tutte le informazioni richieste con riguardo alle specifiche procedure in cui l’IVG svolge altresì l’incarico di custode.