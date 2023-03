Cambio euro-dollaro conviene? Viaggio a New York più vicino ma petrolio in salita: pro e contro della moneta Usa «forte» in Italia

Vacanze a New York meno care ma prezzo del petrolio in aumento? Potremmo riassumere così gli effetti del cambio euro-dollaro che si mantiene ancora sopra il supporto di 1,07 dopo l’ultimo ribasso che aveva già portato a un test dei minimi relativi vicino al target di 1,05. Precisamente, oggi al momento della scrittura, il cambio euro dollaro passa di mano a quota 1.06148 mentre l’indice del dollaro statunitense segna 104,73 punti.



Ma procediamo con ordine e ragioniamo per capire i pro e i contro del «dollaro forte».

Il tasso di cambio è uno strumento utile nel contesto finanziario ed indispensabile nella funzione di «paragone» di confronto tra due valute monetarie ed uno dei più importanti è sicuramente quello euro-dollaro.



Il valore attuale tra le due valute corrisponde a 1,07. Cosa significa? Per pareggiare il valore in euro, è necessario «accumulare» 1,07 dollari, anche se è in leggero ribasso.