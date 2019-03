Sesso a Venezia ai piedi del ponte di Calatrava: coppia ripresa in un video dai passanti

Sesso sfrenato in pubblico ai piedi del ponte di Calatrava (dal lato piazzale Roma) a Venezia. Senza maschere senza veli e non era nemmeno uno scherzo di Carnevale. Una coppia in preda ad irrefrenabile passione, entrambi di 36 anni, veneziana lei, padovano lui, è stata colta sul fatto e denunciata dalla polizia locale per atti osceni in luogo pubblico con l'aggravante della potenziale esposizione al passaggio di minori. La coppia, le cui gesta sono state anche riprese dai passanti col telefonino, ha rischiato l'arresto.

Non è la prima volta. Dopo il caso dei due amanti focosi sorpresi a fare sesso sul tetto del garage comunale a Venezia, un'altra coppia sorpresa a Mestre stavolta intenta a scambiarsi effusioni intime in un luogo pubblico. Li hanno sorpresi (lei veneziana 45 enne, lui bengalese trentenne) a fare sesso in pieno centro, in piazzale Donatori di sangue a Mestre, da qualche tempo punto di ritrovo di sbandati di vario tipo. Sul posto è intervenuta la polizia, che dopo vari tentativi è riuscita a fermare i due e ha denunciato la coppia per atti osceni in luogo pubblico.

