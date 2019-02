TERNI E' successo ieri sera, durante un normale servizio di controllo del territorio da parte della poliziao nei parchi cittadini, finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti; una pattuglia della squadra volante ha sorpreso in un parco di Borgo Bovio un uomo e una donna su una panchina, in uno spazio pubblico, accessibile da tutti, minori compresi, intenti a consumare un atto sessuale. Italiano lui, pregiudicato di 49 anni e filippina lei, incensurata di 45 anni, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. © RIPRODUZIONE RISERVATA