Sepolta per un'ora e mezza sotto una frana: 58enne di Savona è gravissima

La 58enne Barbara Frumento è rimasta sepolta sotto una frana per circa un'ora e mezza, durante un'escursione nell'Alta Valle Stura, nel Cuneese. In compagnia del marito e altri amici, la donna - un'insegnante di Savona - stava passeggiando sui sentieri di montagna domencia scorsa, quando è rimasta schiacciata sotto un masso di diverse tonnellate. Sono dovuti intervenire gli uomini del soccorso alpino con un grosso paranco per liberarla. Barbara Frumento è stata poi trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove si trova attualmente in rianimazione.

Il marito, Livio Virtù, ha raccontato quei drammatici momenti ai micrfoni del Secolo XIX: «Ero dietro Barbara, Ho visto tutto quello che è successo. Una cosa imprevedibile. Stavamo percorrendo un sentiero segnato con tacche, quando la pietraia ha cominciato a muoversi non appena mia moglie ha iniziato a percorrere quel tratto».



«I nostri amici avevano passato senza problemi quei venti metri di pietraia - racconta Livio Virtù - quando è toccato a Barbara la pietraia si è mossa. E l’ha travolta. In quell’area non c’è copertura telefonica e per fortuna sulle rive del lago c’erano alcuni ragazzi». Nonostante le sue condizioni restino critiche, l'uomo è consapevole che sarebbe potuta finire molto peggio: «È stata fortunata che quel masso non l’ha colpita alla testa. Barbara è stata salvata da alcuni massi che le hanno protetto il cranio. Per fortuna mia moglie è cosciente, orientata e soprattutto non ha subito lesioni alla colonna vertebrale».

