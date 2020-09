Sciopero dei trasporti a Torino lunedì, primo giorno di scuola: polemica sui social, famiglie in rivolta

I motivi della protesta

Un Paese che cerca di tornare alla normalità dopo un periodo drammatico. Migliaia diche tornano aa sei mesi dall'inizio del lockdown. Ma arischia di saltare tutto. I sindacatie le rispettive Rsu (le rappresentanze sindacali di base) hanno deciso che lunedì saràdei trasporti. L'astensione dal lavoro - spiegano i sindacati - interesserà tutti i mezzi Gtt, l'azienda di trasporto pubblico locale: bus, tram, metropolitana e treni. Una scelta che ha fatto scoppiare la polemica.Legittime le richieste dei lavoratori del trasporto pubblico piemontese, ma legittima anche - e forse più incombente, scrivono in molti - la necessità di cercare di tornare alla normalità, "dopo migliaia di morti, di posti di lavoro persi, di famiglie costrette a grandi sacrifici". Sono molti i commenti che mettono sotto accusa la scelta di proclamare uno sciopero proprio il giorno della ripresa dell'attività scolastica.«Non ci fidiamo più. Gtt chiede agli autisti di provvedere alla sanificazione dei mezzi senza fornire materiale idoneo, con tutti i rischi che questo comporta, e ora vuole privatizzare il controllo dei biglietti. La situazione economica è disastrosa con una perdita che nel 2019 è stata di 16 milioni di euro e nel 2020 potrebbe raggiungere i 30-40 milioni. Siamo molto preoccupati per i 430 dipendenti», spiega Francesco Bernardo della Filt Cgil. «Gtt non ci ha informato della situazione economica, le relazioni industriali sono pessime e non vengono applicati i protocolli per la sicurezza anti-Covid messi a punto a livello nazionale», aggiunge Vincenzo Bernardi della Fit Cisl. «La protesta è dovuta anche alla mancanza di sicurezza per il personale e per i cittadini. Nel mese di agosto ci sono stati tre episodi di aggressione dei controllori. Siamo preoccupati per la ripartenza e per questo abbiamo scelto per lo sciopero un giorno simbolico come il 14 settembre», osserva Vincenzo Filoramo dell'Ugl.