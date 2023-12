Sciopero dei trasporti venerdì 15 dicembre: gli orari dello stop e fasce di garanzia nelle varie città

Il 15 dicembre sarà un nuovo venerdì nero per i trasporti. Varie sigle sindacali hanno infatti indetto uno sciopero della durata di 24 ore, che rispetterà orari e fasce di garanzia diverse a seconda delle città. Si tratta della protesta inizialmente indetta per il 27 novembre scorso, prima che i lavoratori fossero precettati dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che aveva ridotto l'agitazione a quattro ore. Di seguito tutte le informaizoni utili su orari di interruzione del servizio e fasce di garanzia nelle varie città.

Sciopero dei trasporti rinviato al 15 dicembre. «No alla precettazione» ma Salvini: ha prevalso il buonsenso

Roma

A Roma si prevedono disagi in particolare su linea metro e autobus. Lo sciopero di venerdì 15 dicembre coinvolgerà infatti l’intera rete Atac e Roma Tpl nel territorio della Capitale e dei comuni della città metropolitana serviti.

Anche la corretta funzionalità di scale mobili e ascensori nelle stazioni della metropolitana non viene garantita.

Lo stop delle corse sarà dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Linee funzionanti, invece, nelle fasce di garanzia che vanno da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e poi ancora dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

Per quanto riguarda il trasporto su rotaie, per il momento non sono arrivate adesioni allo sciopero da parte dei lavoratori di Trenitalia. La linea di bus Cotral aderirà invece allo sciopero: non garantito, quindi, il funzionamento le linee Metromare e la Roma Viterbo dalle 8:30 alle 17:00.

La mobilitazione è stata proclamata da Sgb, Cub, Cobas, Adl, Sgb, Usb Lavoro privato e Orsa. I lavoratori chiedono aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, il blocco delle privatizzazioni e l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

Milano

A Milano, la circolazione delle linee Atm saranno a rischio dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Due le fasce di garanzia, con orari leggermente diversi rispetto a quelli di Roma: circolazione garantita da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Atm ha inoltre aggiunto che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Come fatto sapere dalla compagnia in una nota, la protesta è stata indetta «per il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il superamento dei salari di ingresso, contro il dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti che offrirebbero servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, per il blocco delle privatizzazioni, per la sicurezza sul lavoro e del servizio, per il salario minimo, per una legge sulla rappresentanza, per il blocco delle spese militari».

Napoli, Torino, Firenze e Genova

Situazione molto simile per le altre città: a Napoli le linee di superficie garantiscono la circolazione regolare dalle 5:30 alle 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. A Torino le linee di Gtt saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre nella restante parte della giornata potrebbero invece verificarsi disagi. A Firenze il servizio della tramvia sarà regolare nelle fasce 6.30-9.30 e 17.00-20.00. Anche a Genova il servizio viene garantito nelle due fasce di garanzia, che vanno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.