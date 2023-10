Sciopero del clima, ragazzi in piazza in tutta Italia per Friday for Future: «Pensate al bene comune»

Al via lo sciopero del cima di Fridays for Future, che si tiene oggi in 35 città italiane. A Roma in piazza Indipendenza, migliaia di ragazze e ragazze, sfilano sotto il sole di una bella ottobrata romana. Sugli striscioni si legge «Resistenza climatica contro il negazionismo di stato», «Bloccate le guerre, non il nostro futuro», «Artistici uniti contro devastazione ambientale e guerra», «Pensa al bene comune», «Resistenza antifa». Dagli altoparlanti escono musica rap, Raffaella Carrà e Pino Daniele. Un ragazzo con il megafono grida canzoni da stadio contro i celerini. «Stiamo saltando le nostre lezioni per insegnarne una più importante a voi», recita un cartello issato da un ragazzo.

Napoli

Anche Napoli scende in piazza. È partito da piazza Garibaldi a Napoli il corteo dei giovani di Fridays for Future che manifestano il clima. È composto da circa mille persone, secondo una stima degli organizzatori, il corteo diretto verso il centro della città. In testa c'è un grande striscione 'Stamme jenn a mare cu tutt'e pann (stiamo andando a mare con tutti i panni, ndr). In caso di emergenza scendere in piazzà. Nel corteo compaiono decine di alti manifesti.