Sbarchi migranti, è record di arrivi a Lampedusa: oltre 2.000 nelle ultime 24 ore (267 stanotte)

Emergenza sbarchi sulle coste siciliane: c'è stato un nuovo record di sbarchi a Lampedusa con oltre 2mila migranti arrivati in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull'isola, fra la notte e l'alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Ieri, sull'isola di Lampedusa, si sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1.778 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite complessivamente 525 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti.

Durante la notte, la Ong Louise Michel ha agganciato, al largo delle isole Pelagie, e sono stati eventi Sar, due imbarcazioni alla deriva con a bordo in totale 78 migranti originari di Guinea, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Mali.

Breaking: This morning, the civilian aircraft #Seabird operated by @seawatchcrew, spotted a wooden double decker boat with 78 people on board. The Louise Michel arrived, stabilised the boat and handed out lifejackets.

March 24, 2023