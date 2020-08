Sanremo, cadavere in un appartamento di corso Garibaldi. La Questura: «Massacrato di botte»

Sanremo (Imperia), un cadavere di un uomo è stato trovato stamani ai piedi della scala interna di un condominio. Secondo la Questura si tratterebbe di un omicidio e sono in corso le indagini.

L'omicidio, secondo una primissima ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato commesso nella notte all’interno di un appartamento. Sono in corso le verifiche da parte della polizia scientifica e sono al vaglio degli investigatori anche le immagini di alcune telecamere della zona.

L'omicidio è avvenuto al civico 95 di corso Garibaldi, in una zona residenziale dove hanno lo studio i professionisti e gli avvocati più noti della città. Sul posto il questore Pietro Milone e sostituto procuratore Francesca Bugané Pedretti.



Massacrato di botte

L'uomo ucciso a Sanremo sarebbe stato massacrato di botte. Lo conferma la polizia che contestualmente rettifica quanto aveva reso noto in precedenza: il cadavere infatti non è stato trovato alla base delle scale del condominio, come la polizia aveva rivelato nell'immediatezza del ritrovamento, ma nell'appartamento dell'uomo la cui identità, al momento, non viene confermata.

