Saldi 2019 al via: le 5 regole d'oro per uno shopping sicuro

Ultimo aggiornamento: 10:46

L'evento è quasi più atteso del Capodanno: parliamo dell'inizio dei saldi, che da oggi iniziano in Basilicata per estendersi poi a tutt'Iralia. Per evitare brutte sorprese, ecco le. A ricordare i consigli più importanti è, che in una nota stila un piccoloper acquistare senza inciampare in brutte sorprese.- La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.- Non c’è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.- Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.- I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.- Il negoziante è obbligato a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.