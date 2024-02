Idrogeno, gli scenari: l'intervento del professor ​Roberto Cipollone

Roberto Cipollone, Professore Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Esperto di tecnologie energetiche orientate alla sostenibilità, classificato nella lista del 2% degli studiosi scientificamente più influenti a livello mondiale nel settore specifico. Che cos’è l’Idrogeno? L’Idrogeno come sostanza elementare a condizioni ambiente è un gas incolore, insapore ed inodore. Pur essendo il composto più diffuso in natura, non esiste allo stato puro gassoso, trovandosi naturalmente in composti che costituiscono la vita animale e vegetale sul Pianeta (idrocarburi, insieme al Carbonio). Pertanto, come gas deve essere prodotto artificialmente. L’Idrogeno è l’unica sostanza che quando brucia, pur rilasciando notevoli quantità di energia (circa tre volte quella di una benzina o un gasolio per unità di massa), produce solo acqua allo stato di vapore o di liquido. Si tratta, quindi, di una specie che è in grado di sostituire i combustibili fossili, non emettendo anidride carbonica e consentendo di realizzare elevate temperature di combustione funzionali a numerosi processi tecnologici oggi basati sulle fonti fossili. La produzione di Idrogeno richiede più energia di quella che restituisce quando viene utilizzato in ambito energetico. Il ciclo produzione-consumo, quindi, non è conveniente a meno che l’energia necessaria per produrlo non derivi da fonti rinnovabili, teoricamente infinite come potenzialità energetica. A che cosa serve oggi l’Idrogeno ? Il suo uso è nell’industria chimica per la produzione di ammoniaca, di alcool metilico, del metanolo di sintesi, nell’industria della raffinazione petrolifera, nell’industria metallurgica, per la produzione di concimi. L’Idrogeno come vettore energetico può essere utilizzato come combustibile in forma tradizionale mescolandolo all’Ossigeno; in tale uso produce una quantità di energia circa tripla di quella di un combustibile fossile ed il gas residuo della combustione è composto solo da acqua, in fase vapore o liquida a seconda della temperatura allo scarico. Ha pertanto una superiorità energetica ed ambientale indiscutibile. Quali sono le tecnologie che oggi consentono di produrlo? In Italia vengono prodotte circa 500 mila tonnellate l’anno. Una parte preponderante (più del 95%) è ottenuto attraverso un processo chimico detto “reforming” a partire dal Metano, dal cracking termico dei prodotti petroliferi leggeri, dalla gassificazione del Carbone. Il “reforming” è un processo tecnologico maturo dove il Metano viene fatto reagire con vapore d’acqua ad alta pressione (25-30 atmosfere) ed alta temperatura (800 °C) in presenza di catalizzatori chimici. Il processo richiede apporti energetici che oggi sono di natura fossile e produce emissioni di anidride carbonica, il principale responsabile del riscaldamento globale. Solo circa l’1-2 % viene prodotto tramite elettrolisi, cioè un processo che tramite energia elettrica scinde la molecola dell’acqua (H20) in Idrogeno ed Ossigeno. Si tratta, però di un processo che richiede grandi quantità di energia elettrica per kg di Idrogeno prodotto, superiore a quella che l’Idrogeno restituisce quando utilizzato campo energetico. Quali sono i costi dell’Idrogeno rispetto ai combustibili fossili I costi per produrre l’Idrogeno da reforming del Metano o da processi di elettrolisi dipendono molto dal costo del Metano, da quello dell’energia elettrica e dal costo associato alla CO2 che viene riversata in atmosfera quando le necessità energetiche per produrlo provengono da energia fossile. Copiosa è la letteratura scientifica che, a partire dai costi attuali, formula previsione sui costi futuri (in ribasso) la cui validità, però è fortemente incerta riguardando quest’ultima aspetti connessi con il “mercato” intrinsecamente incerto. Oggi, da reforming del Metano, il costo di 1 kg di Idrogeno è circa 2 Euro (senza considerare il costo della CO2 riversata in atmosfera) mentre quello per elettrolisi, da energia elettrica rinnovabile, è superiore ed oscilla tra 2.5-4 Euro a seconda della tecnologia con la quel è stata prodotta l’energia elettrica. Negli anni a venire (due scenari sono interessanti per la transizione energetica, il 2030 ed il 2050) il costo è dato a scendere ma la validità dei valori proposti è fortemente incerta ed è anche, forse, oggetto di un certo ottimismo tecnologico riguardante la necessità della transizione energetica. Quale è il ruolo dell’Idrogeno nella transizione energetica La transizione energetica dall’energia fossile a quella rinnovabile rappresenta una necessità dovendo contenere la concentrazione di CO2 in atmosfera a 450 ppm (parti per milione) in accordo all’Accordo di Parigi del 2015 ratificato ormai dalla maggior parte dei Paesi. A questa concentrazione corrisponde un probabile aumento di temperatura del Pianeta prossimo a 2 °C ritenuto soglia di irreversibilità di fenomeni meteo-climatici che realizzeranno nuovi assetti geografici, sociali, economici e concernenti gli stili di vita. L’attuale concentrazione di CO2 in atmosfera (415 ppm) è così prossima al valore massimo che ai ritmi di emissione attuali (che in realtà non sembrano ridursi) lascia pensare che in qualche decennio verrà raggiunto il valore di soglia. Pertanto, il settore energetico mondiale dominato dalle energie fossili dovrà necessariamente evolvere verso un uso massiccio delle energie rinnovabili (decarbonizzazione dell’economia). Esistono, però, settori dove la sostituzione delle fonti fossili è difficile, alle tecnologie odierne ancora allo stato prototipale. Questi settori sono quelli attenzionati con il termine “hard to abate”, facendo riferimento alla difficoltà di abbattere l’anidride carbonica. Si tratta del trasporto delle merci, aereo e navale, dei settori siderurgici, delle materie per le costruzioni, dei lubrificanti e delle materie plastiche. Per questi settori, l’uso dell’Idrogeno come combustibile riproduce condizioni in temperatura simili a quelle che si hanno con i combustibili fossili, consentendo di mantenere le tecnologie che sono a valle dei processi di combustione. Poiché la prima fase di utilizzazione dei combustibili fossili è quella relativa alla combustione, si comprende come l’Idrogeno come combustibile consentirebbe di risolvere la maggior parte delle criticità economico-energetiche. La produzione di Idrogeno, però, deve necessariamente essere realizzata tramite fonti energetiche rinnovabili.