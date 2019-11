Reddito di cittadinanza da 700 euro, ma gestiva una pasticceria abusiva in casa

La sua pasticceria aveva chiuso tempo fa, ma lui continuava abusivamente a vendere dolci e nel frattempo percepiva 700 euro di reddito di cittadinanza. Succede a Salinagrande, in provincia di Trapani, dove la guardia di finanza ha scoperto un laboratorio dolciario all'interno di un appartamento. Sono oltre 160 i chili di torte, bigné e pasticcini sequestrati, tra cui anche la tradizionale "frutta martorana", pronta per essere rivenduta nelle diverse pasticcerie e forni trapanesi. Il titolare, che aveva adattato la cucina dell'appartamento a laboratorio abusivo dove realizzava dolci insieme alla moglie, è stato denunciato per violazione delle norme che tutelano la pubblica salute, la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione.

LEGGI ANCHE Reddito di cittadinanza, ai ladri il giudice toglie l'assegno

Da un'indagine più approfondita, i finanzieri hanno scoperto anche che il titolare aveva falsificato la dichiarazione dei redditi, in modo tale da risultare idoneo a ricevere il reddito di cittadinanza. L'uomo, infatti, percepiva regolarmente i 700 euro mensili della misura che dovrebbe essere di supporto alla ricerca di un'occupazione, e che invece viene sempre più frequentemente sfruttata in maniera illegale.

LEGGI ANCHE Reddito di cittadinanza, contrabbandieri e falsi poveri tra i beneficiari: 15 casi tra Bergamo, Frosinone e Palermo

L'uomo, in passato, aveva esercitato una regolare attività di pasticceria che però era cessata nel 2000. Su di lui è stato inoltre avviato un controllo fiscale sul titolare del laboratorio al fine di recuperare a tassazione i proventi frutto dell'abusiva attività commerciale e, nei prossimi giorni, sarà inviata una segnalazione alla competente sede territoriale dell'Inps per l'emissione del provvedimento amministrativo di decadenza dell'erogazione del reddito di cittadinanza.



Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA