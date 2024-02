Pisa, prendono il figlio appena nato e scappano dall'ospedale: caccia ai genitori, lui fuggito in bicicletta

Ha preso il figlio nato da una settimana ed è scappato via, in bicicletta, pur di non darlo in affidamento. È successo a Pisa, all'ospedale Santa Chiara: l'uomo ha portato via il bimbo nel primo pomeriggio di oggi, 28 febbraio, con un piano nel quale era coinvolta anche la madre. Lei italiana e lui straniero, entrambi senza lavoro fisso, erano già seguiti dai servizi sociali per problemi di tossicodipendenza e per questo era previsto un incontro con gli assistenti sociali per decidere sull'affidamento del bambino.

La ricostruzione

Le ricerche sono in corso. Secondo la prima sicostruzione, il padre avrebbe preso il neonato per poi scappare su una bicicletta. A vederlo scappare sono stati gli stessi operatori del servizio sociale.

L'azienda ospedaliero universitaria di Pisa (Aoup) in una nota spiega che «oggi all'ospedale Santa Chiara un neonato è stato portato via all'improvviso e di corsa dai genitori, che si sono allontanati con lui senza l'assenso dei sanitari e senza aspettare un incontro già pianificato in reparto per la gestione delle dimissioni.

Del fatto sono state avvertite le forze dell'ordine».