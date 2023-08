Cetara, ragazzo si tuffa vicino alla barca e muore colpito dall'elica. Ferito un altro amico

Un’altra tragedia si è consumata questa sera nel mare della Costiera Amalfitana, a Cetara. Un ragazzo è morto tranciato dall’elica di una barca. Era in compagnia di altri due amici (di cui non si conoscono ancora le generalità) ed avevano noleggiato il natante a Salerno per una giornata in mare.

Morto ragazzo a Cetara, la ricostruzione

Ma qualcosa è andato storto e il ragazzo, tuffatosi in mare troppo vicino alla barca, è stato colpito dall’elica. Il suo corpo giace sul fondale. Ferito un altro amico, mentre il terzo era rimasto a bordo.

I sommozzatori

Gli uomini della Capitaneria di porto di Salerno hanno recuperato il natante con i due ragazzi a bordo. Il ferito è stato portato in ambulanza presso il più vicino ospedale. Si attende l’arrivo dei sommozzatori per il recupero del corpo del ragazzo morto prima dell’imbrunire.