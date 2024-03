Due ragazzine scomparse a Ravenna, si cercano Michelle Carlucci e Sofia Rivera. L'appello sui social: «Aiutateci a trovarle»

Sono ore di apprensione per due famiglie del Ravennate le cui figlie di 13 e 12 anni sono scomparse da ieri mattina. Le ragazzine sono Michelle Carlucci, 12 anni, di Alfonsine, e Sofia Rivera, 13 anni, di Cotignola. In particolare le due sono state accompagnate dai genitori nell'istituto dove studiano senza però mai entrare a scuola. A quel punto le famiglie si sono rivolte immediatamente ai Carabinieri.

Tuscia, è boom di persone scomparse: nel 2023 denunce raddoppiate. Solo la metà ritrovate

La ricostruzione

L'idea è di un allontanamento volontario tanto che le due, sulla base delle celle telefoniche agganciate prima di spegnere gli apparecchi, potrebbero essersi messe in viaggio in treno verso la provincia di Napoli dove abita un'amica, anche se al momento i militari partenopei lì non le hanno trovate. «È scomparsa Michelle Carlucci, 12 anni, alta 1,50 metri, da Alfonsine questa mattina in compagnia di una coetanea.