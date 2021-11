Ragazza di 26 anni trovata morta al Parco delle Cave a Milano, poco dopo trovato uomo senza vita in via Brembo

Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta oggi al Parco delle Cave a Milano, e poco dopo è stato trovato un uomo senza vita in via Brembo. Il corpo senza vita della giobane donna è stato trovato intorno alle 14 da un addetto al verde al Parco delle Cave, alla periferia Ovest di Milano. Sul posto sono arrivati il personale del 118, che ha solo potuto constatare il decesso, e gli agenti della polizia.

APPROFONDIMENTI TREVISO Operaio muore folgorato a 43 anni mentre lavora in... TREVISO Video CASSINO Mariachiara morta a 21 anni dopo la rinoplastica, anestesista...

Operaio muore folgorato a 43 anni mentre lavora in un'azienda di prosecco. Era papà di due bambini

Mariachiara morta a 21 anni dopo la rinoplastica, anestesista rinviato a giudizio: «Non ha rispettato le linee guida»

Laccio emostatico legato alla gamba

La ragazza, italiana, non presentava segni di violenza ma aveva un laccio emostatico legato alla gamba. Per questo l'ipotesi principale è che sia morta di overdose.

Una decina di minuti dopo, invece, sotto il cavalcavia di via Brembo, nella zona dello scalo ferroviario di Porta Romana, gli agenti della Polfer, hanno trovato un uomo deceduto, probabilmente un senzatetto. L'uomo, non giovane, era riverso su uno dei giacigli di fortuna che allestiscono i clochard. La polizia è ora al lavoro per identificarlo.