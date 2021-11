Operaio muore folgorato a 43 anni mentre lavora in un'azienda di prosecco. Era papà di due bimbi

Tragico incidente sul lavoro in provincia di Treviso: Valentino Zanutto, operaio di 43 anni, nato a Conegliano, è morto folgorato nella cantina mentre era impegnato nel rifacimento della casa del custode. E' successo oggi 5 novembre poco dopo le 14 a Vidor, in via Alné Bosco nell'azienda vinicola La Tordera produttrice di Prosecco.

Il 43enne era dipendente di un'impresa edile di Sernaglia della Battaglia. Zanutto viveva a Farra di Soligo, era sposato e padre di due bambini di 8 e 13 anni. Dalle prime ricostruzioni sembra abbia urtato il palo dell'alta tensione con il braccio meccanico della betoniera. La scarica elettrica l'ha fulminato all'istante. I soccorsi sono stati tempestivi: il Suem di Montebelluna è accorso con ambulanza e automedica. Me per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal che ora faranno chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente mortale e su eventuali responsabilità.