Qatargate, Visentini: «Così ho ricevuto le donazioni». Panzeri, i giudici decidono sul trasferimento in Belgio della moglie e la figlia

Qatargate, l'inchiesta belga sulla corruzione nell'Europarlamento va avanti. Oggi a Brescia la Corte d'Appello dovrà decidere se consegnare al Belgio la figlia e la moglie dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, in carcere a Bruxelles per il Qatargate. Maria Dolores Colleoni, la moglie di Panzeri è ai domiciliari come la figlia Silvia con le accuse di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Sono state arrestate in Italia ma il Belgio, forte di un mandato d'arresto europeo firmati da giudice Michel Claise, reclama le due donne sul proprio territorio.

Intanto il Qatar ha dichiarato che le misure prese dal Parlamento Ue avranno un “impatto negativo” nei rapporti tra l’Ue e il Paese arabo, in particolare per quanto riguarda le forniture di gas. Ricordiamo che il Parlamento europeo ha chiesto e ottenuto di «sospendere tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e tutte le visite programmate, fino a quando le accuse non saranno state confermate o respinte». Si è chiesta anche «la sospensione dei badge di accesso dei rappresentanti degli interessi del Qatar» e «l'istituzione di una commissione speciale in materia di trasparenza, integrità e corruzione».

Caso Avramopoulos - Qualsiasi ex commissario, nel cosiddetto periodo di 'cooling-off', può agire per conto di altre società, organizzazioni non governative, organizzazioni istituzionali ma solo previo parere del comitato etico della Commissione Ue. Parere che nel caso di Avramopoulos, si rese necessario visto che l'ex commissario greco era stato nominato nel board di Fight Impunity prima che il periodo di 'cooling-off' fosse terminato. Tra le restrizioni in cui poteva operare Avramopoulos c'era quella secondo la quale l'ex commissario non poteva contattare l'esecutivo europeo a nome di Fight Impunity, la ong finita nella maglie dell'inchiesta belga.