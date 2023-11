Sabato 11 Novembre 2023, 09:39

La professoressa libanese che ha inneggiato a Hitler e allo sterminio degli ebrei verrà licenziata. Dopo il post antisemita pubblicato su Instagram - «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi sionisti» - la scuola superiore internazionale di H-Farm, alla periferia di Treviso, ha sospeso la docente di matematica Hanane Hammoud per 10 giorni, il massimo possibile in questa fase. A livello legale non poteva andare oltre. Ma alla fine della settimana prossima, una volta trascorso il periodo in questione, l’istituto privato attiverà l’iter di licenziamento per giusta causa. «È ovvio che si va nella direzione della chiusura del rapporto. Come potrebbe rientrare in aula? Non è accettabile – è quanto trapela dalla scuola – adesso trascorreranno i giorni di sospensione. Poi verrà fatto il secondo passo».

Hanane Hammoud, chi è la prof del post su Hitler: «Sugli ebrei aveva ragione». La scuola la sospende per 10 giorni

Il confronto

Giovedì, il giorno dopo l’esplosione del caso, ci sono stati diversi confronti tra la professoressa 41enne, il preside Conan De Wilde e gli studenti, in particolare quelli dell’ultimo biennio delle superiori. Hanane Hammoud, da sempre molto legata alla sua terra d’origine, ha detto che la guerra in Israele e Palestina la sta mettendo a dura prova a livello psicologico. E si è scusata con tutti: «Sono devastata – ha detto – è stato un errore enorme». Ma la tensione rimane. Anche tra gli studenti e le loro famiglie. La scuola ha sostanzialmente preso la propria decisione. E non si tornerà indietro. «Condanniamo quanto accaduto nel modo più fermo – ripetono da H-Farm – un’insegnante dovrebbe dare l’esempio ed educare. Non può certo fare uscite di questo tipo».

Le minacce

Nel frattempo l’istituto superiore internazionale di Roncade è diventato un osservato speciale. Nelle ultime ore si è visto recapitare una lunga serie di mail con insulti e minacce. Ci sono già stati dei passaggi dei carabinieri e della Digos. Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, come chiesto anche dal Pd, si confronterà con il prefetto di Treviso sulla gestione della sicurezza nel territorio. Il timore è che il campus possa finire nel mirino di qualche fanatico. L’obiettivo ora è smorzare i toni.

«Stiamo ricevendo mail poco piacevoli, scritte da leoni da tastiera – rivelano dalla scuola – e abbiamo il dovere di mantenere la comunità degli studenti tranquilla e in sicurezza. Oggi non c’è paura, ma sicuramente un po’ di amarezza e di tensione. Di certo la cosa non ha lasciato indifferente nessuno. Nemmeno i ragazzi. Una cosa è seguire le notizie da tutto il mondo, altra è sapere che hai in casa soggetti di questo tipo».

Chi è Hanane Hammoud

Tutto è successo in modo estremamente veloce. E inaspettato. Hanane Hammoud si è formata in Libano. Ha studiato matematica a Beirut per quasi 10 anni. Poi si è specializzata nell’Università americana di Dubai. E nell’agosto del 2021 ha iniziato a insegnare nella scuola di H-Farm. «È stato un fulmine a ciel sereno – specificano dall’istituto di Roncade – dal punto di vista della docenza aveva sempre svolto il suo ruolo di insegnante in modo ineccepibile, senza mai manifestare nulla che lasciasse presagire qualcosa di simile. Ma quello che è successo è gravissimo: d