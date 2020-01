Prof schiaffeggia studente durante la lezione: l'alunno era seduto in modo scomposto

Un insegnate dell'istituto alberghiero Saffi di Firenze ha schiaffeggiato uno studente di 14 anni durante la lezione di cucina. L'alunno sarebbe stato colpito perchè stava seduto al proprio banco in modo scomposto, in una posizione giudicata poco rispettosa e consona al decoro scolastico. L'episodio, che i carabinieri stanno ancora ricostruendo nei dettagli, risale a ieri mattina, come riferiscono le cronache locali. Il docente, 60 anni, ha più volte redarguito lo studente, contestandogli di non tenere un comportamento corretto in classe. Il 14enne avrebbe alzato un braccio per stirarsi e a quel punto il professore avrebbe invitato lo studente ad alzare anche l'altro braccio e poi gli avrebbe dato un manrovescio.

Dopo l'accaduto il ragazzo ha subito avvisato il padre e la madre («Il prof mi ha picchiato, venite subito») che si sono subito precipitati a scuola allertando i carabinieri: sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Campo di Marte. Il ragazzo è stato accompagnato dai familiari al pronto soccorso, riportando tre giorni di prognosi. I genitori si sono riservati di sporgere denuncia: il reato ipotizzato - abuso dei mezzi di correzione, procedibile anche d'ufficio - prevede pene fino a 6 mesi di reclusione. Da parte sua la dirigente scolastica Francesca Lascialfari, che ha ricevuto la segnalazione de genitori del 14enne, ha informato l'ufficio scolastico regionale della Toscana e ha inviato un'indagine interna.

