Prima nata 2021 è Ilary: è venuta alla luce a mezzanotte nel Salento

L'orologio dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, a Gallipoli, segna la mezzanotte quando Ilary viene alla luce tra emozioni e sorrisi dietro la mascherine. E' una bella bimba di tre chili e mezzo la prima nata d'Italia del 2021: fuori i botti, la luna sempre più bianca e tra le stanze del reparto di ostetricia e ginecologia la gioia della mamma e di tutto il personale che ha fatto nascere la bimba. Al momento del parto, avvenuto per via naturale, il tracciato segnava le 00.00 e in un attimo la foto arriva anche sui social, eccola la prima felicità del 2021. Gioia per i genitori, che sono di Gallipoli e hanno già un altro bimbo, e per il personale sanitario che ha assistito al parto, dalla dottoressa Simona Alcaino, le ostetriche Adriana Carluccio, Anna Paola Rizzello, Mariantonietta Peluso, fino alle infermiere Dolores Panico e Ada Martella, l'infermiera al nido Ada Caputo e la pediatra Melissa Nuccio.

