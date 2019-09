Meteo, caldo nel weekend ma è in arrivo il ribaltone: correnti fredde dalla Russia

Le temperature nel weekend rimarrano alte, ma in Italia c'è aria di cambiamento. A Roma la giornata di domani sarà per lo più soleggiata con l'arrivo di parziale nuvolosità prevista per la serata. Le temperature nella Capitale rimarrano comprese tra i 19 e i 29 gradi. Stessa situazione su quasi tutto il resto dell'Italia. Unica eccezione la Sicilia, in particolare i settori ionici dove saranno ancora possibili dei rovesci temporaleschi. Domenica 22 potrebbe essere una giornata più problematica: un fronte instabile si avvicinerà infatti dai quadranti occidentali.

#Meteo: #WEEKEND, torneranno Sole e Caldo dopo il Trauma Temporalesco? Le PREVISIONI per SABATO e DOMENICA https://t.co/GR3rzsjCer pic.twitter.com/2alYl0yxmx — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 17, 2019

Il cambio di stagione però arriverà, ed è previsto per l'ultima settimana di settembre, quando una discesa di aria fredda dalla Russia porterà piogge e venti forti prima sul nord est e poi sul centro sud, con un deciso calo delle temperature.

#Meteo: Ultima Settimana di SETTEMBRE Incerta. Raffica di Piogge o Torna l'anticiclone? Ecco le Ultime Notiziehttps://t.co/6QJC9ndklk pic.twitter.com/2Te59oTZT5 — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 17, 2019

Intanto è stata diramata dall Dipartimento della Protezione Civile un' allerta meteo che prevede dalla nottata di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Emilia-Romagna e Veneto, in estensione dalla tarda mattinata alle Marche.

🔔#allertaGIALLA domani, mercoledì #18settembre, per rischio temporali in Veneto, Emilia-Romagna e Marche.

⛈🌬 Avviso di condizioni meteo avverse del #17settembre per temporali e venti forti al centro-nord➡️ https://t.co/qHsTQG5xY3#protezionecivile pic.twitter.com/dWVC3KxBou — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 17, 2019

