Trolley vietati nella scuola, il preside obbliga i bimbi a sollevare il peso

CAVALLINO TREPORTI - Trolley vietati a scuola all'interno dell'Istituto comprensivo Daniele Manin. Il regolamento scolastico non è ancora stato modificato, ma è stata emanata una circolare che vieta di utilizzare gli zaini trolley dentro le scuole elementari. In pratica gli zaini a rotelle vanno sollevati da terra, dal momento in cui si entra nel cancello fino all'arrivo in classe. Alla base della disposizione, presunti potenziali pericoli per la sicurezzadegli studenti: in passato qualcuno sarebbe infatti inciampato e caduto. Meglio quindi, e più sicuro, predisporre l'obbligo di portare a mano, o sulle spalle, lo zaino quando si entra in classe. Ma la disposizione ha scatenato le proteste dei genitori, preoccupati per il peso sulla schiena, anche fino a 12 chili, che i loro figli devono sopportare.Del resto stiamo parlando di bambini delle classi elementari e i genitori temono che in futuro possano avere problemi di scogliosi o ernie. Da ciò la protesta, che mercoledì scorso è arrivata perfino nell'ufficio del dirigente dell'Istituto con un incontro tra i responsabili della scuola e gli stessi genitori. Anche perché nelle ultime settimane le maestre non avrebbero mancato di richiamare i bambini sorpresi a trascinare lo zaino anche dopo aver varcato il cancello della scuola. E se nell'incontro è emersa la volontà di studiare alternative, ieri pomeriggio la situazione si è riaccesa dopo il richiamo di una maestra ad un bambino mentre trainava il trolley. «Mio figlio pesa 27 chili mentre lo zaino 12 tuona il padre per lui portare lo zaino a mano o sulle spalle rappresenta un peso davvero esagerato. Abbiamo fatto notare il problema agli insegnanti ma non è cambiato nulla, anzi oltre a lui anche altro bambini sono stati richiamati. Eppure il regolamento scolastico non è stato cambiato, la disposizione è solo a voce e per motivi di sicurezza: possibile che nessuno si preoccupi dei danni che può provocare tutto quel peso? Almeno venisse studiata una soluzione per diminuire il peso degli zaini. Se la situazione non cambierà, sarò costretto a potare dentro in classe ogni mattina lo zaino di mio figlio». I responsabili dell'Istituto comprensivo hanno spiegato che l'ordinanza del dirigente è dovuta a motivi di sicurezza, soprattutto in presenza di pedane all'ingresso, in modo da prevenire eventuali cadute o incidenti.