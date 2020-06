Ponza, donna rischia di morire per carenze respiratorie: elicottero dell'Aeronautica la porta all'ospedale di Latina

Ultimo aggiornamento: 18:48

Durante la scorsa notte, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato allertato per effettuare il trasporto d’urgenza dall’isola di Ponza di una donna affetta da insufficienza respiratoria.L'elicottero, su ordine del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, è decollato poco dopo dalla base aerea di Trapani per raggiungere l’aeroporto militare di Latina, sede del 70° Stormo, dove è stata caricata a bordo l’equipe medica.Alle prime luci dell’alba l’HH-139 è atterrato sulla piazzola del teleposto di Ponza. Subito dopo la donna è stata imbarcata e l’equipaggio è prontamente decollato alla volta dell’aeroporto militare di Latina dove è giunto poco prima delle 6. La paziente è stata affidata alle cure dei medici del 118. L’equipaggio è poi ripartito alla volta di Trapani per riprendere la normale prontezza per l’allarme SAR nazionale.