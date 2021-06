Ponte Morandi, chiesto rinvio a giudizio per 59 persone dalla Procura di Genova

Venerdì 25 Giugno 2021, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 15:15

È stato chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone dalla procura di Genova per il crollo del ponte Morandi: i pm hanno contestato la colpa cosciente e le accuse sono di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo doloso, omissione d'atto d'ufficio, e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sul lavoro mentre dieci posizioni sono state stralciate in attesa di ulteriori approfondimenti. Tre indagati sono morti prima della chiusura delle indagini.

Chi sono gli indagati e cosa rischiano?

Tra gli indagati ci sono gli ex vertici ed ex dirigenti di Aspi in particolare l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, il manager Paolo Berti e l'ex direttore delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli e l'ex ad di Spea. I condannati dovranno pagare anche le spese processuali, tra le quali una parte del software che la procura ha preso per elaborare le migliaia di file sequestrate e costato circa due milioni di euro. ll procuratore aggiunto Paolo D'Ovidio ha aggiuntoun commento sulla vicenda del Ponte Morandi, ricordando questi ultimi 3 anni di indagini: «Il momento emotivamente più critico è stato quello del 14 agosto 2018, quando abbiamo ricevuto la notizia. Oggi c'è la massima soddisfazione, con la consapevolezza che i miei colleghi Terrile e Cotugno hanno fatto un gran lavoro, sono stati straordinari».

I due incidenti probatori e le altre tre inchieste

Nel corso delle indagini sono stati fatti due incidenti probatori: il primo ha fotografato i resti del viadotto al momento del crollo mentre il secondo ha stabilito le cause della tragedia, inoltre dalla tragedia sono nate altre tre inchieste: quella dei falsi report sui viadotti, quella delle barriere fonoassorbenti pericolose e quella sui falsi report sulle gallerie e la loro mancata messa in sicurezza.



