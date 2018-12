Sorpreso in aeroporto con pistola e 5 proiettili. «Non sapevo di averli con me»

Ultimo aggiornamento: 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passeggero trevigiano, D.L., di 69 anni, stamattina 10 dicembre si è presentato all'imbarco all'aeroporto Marco Polo di Tessera a Venezia con una pistola nel bagaglio al seguito. Durante i normali controlli l'arma è stata subito individuata dalla polizia di frontiera: una Bernardelli calibro 6.35 caricata con cinque proiettili. Il passeggero, incensurato, deteneva regolarmente l'arma a casa propria, e ha riferito di averla smarrita e di non sapere che si trovasse nel bagaglio che aveva presentato al controllo in aeroporto. L'arma è stata subito disattivata e sequestrata. Il passessero è stato denunciato, in stato di libertà, per omessa denuncia di trasporto di arma da fuoco e munizioni.