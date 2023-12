Statali in pensione e nuova Pa, reddito di cittadinanza addio. In arrivo MoltoEconomia

Si calcola che entro il 2033 un terzo dei dipendenti pubblici attuali andrà in pensione. Un milione di persone. Con una sfida: rimpiazzare i pensionandi. Come ci si arriverà, con quali risorse e come l’operazione inciderà sui servizi al cittadino? È un focus di MoltoEconomia, inserto giovedì 7 dicembre in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Si parla anche di imprese: nasce un nuovo fondo per il taglio delle tasse e avrà una dote di 3,5 miliardi grazie all’abolizione dell’Ace, l’aiuto alla crescita, molto utilizzato dalle aziende. Altro tema: cosa accadrà da gennaio 2024 con l’addio al reddito e alla pensione di cittadinanza? Si parla di Zes, poi, sempre da gennaio scatta la Zona economica speciale unica per il Sud al posto delle attuali 8. L’approfondimento sugli investimenti ha al centro le società che si occupano di cyber sicurezza: ogni 39 secondi un hacker riesca a infiltrarsi in un sistema informatico e ogni giorno vengono rubati circa 3,8 milioni di record tramite violazioni.