Sos giovani, la pensione preoccupa gli under 35 più di lavoro e casa. In arrivo MoltoEconomia

Il 44 per cento degli under 35 ha una preoccupazione, su tutte: non poter avere una pensione adeguata. L'assegno per il futuro impensierisce oggi più della perdita del lavoro (40 per cento) o dell'impossibilità di compare una casa (23%). Sono alcuni dei risultati di un'indagine condotta dall'Osservatorio Mefop-Luiss di Mauro Marè. Quale scenario si prospetta? Parte da qui MoltoEconomia, inserto domani in edicola con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia) e sui rispettivi siti. Facciamo un po' di conti anche sul Superbonus 110% che viaggia verso i 100 miliardi di euro: da maggio 2020, quando la misura ha visto la luce, ecco i passaggi e le criticità che hanno fatto registrare una maggiore spesa, pari all'1,1 per cento del Pil.

A proposto di transizione energetica, MoltoEconomia racconta come il petrolio è tornato sul trono, con un prezzo che sfiora i 100 dollari al barile, e la produzione del greggio è aumentata al tasso del 5,4% nel 2022. Un approfondimento anche sulle bollette, il "Tutelato" mette al riparo 10 milioni di famiglie dalla giungla dei prezzi: il completamento della liberalizzazione del mercato dell'energia con i tempi stretti dettati dall'Europa rischia di creare più problemi di quanti ne debba risolvere, dal primo gennaio 2024 dovrebbe aumentare il gas e da aprile anche la luce.

Sul fronte innovazione, è pronta la rivoluzione taglia-burocrazia con i portafogli digitali.

Dalla carta d'identità alla tessera sanitaria: tutti i documenti diventano virtuali sull'app Io. L'Italia anticipa l'Ue e lancia a fine anno i test sul primo e-wallet.