Partorisce da sola in una tenda in campeggio, ma nessuna difficoltà: è il quinto figlio nato in casa

CAVALLINO-TREPORTI (VENEZIA) - Tra il riposo pomeridiano all’interno di tende, roulotte e bungalow dello Scarpiland Camping Village, un inaspettato vagito ha sorpreso i vicini di piazzola della famiglia Handel, nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 luglio. Una famiglia, proveniente dalla Germania, ha infatti dato alla luce all’interno della propria tenda un maschietto che ha chiamato Leonardo. Felici e per nulla preoccupati papà Sergej Handel (originario di Dshetysaj), mamma Liliya Handle (originaria di Pluzne) e i fratelli. Per la coppia si tratta infatti del quinto figlio, tutti nati in casa. In struttura sono stati comunque chiamati dalla direzione i sanitari della Croce Verde di Cavallino, arrivati con il medico a bordo dell’ambulanza. A loro il compito di effettuare le prime visite a mamma e bebè, prima di accompagnarli all’ospedale di San Donà per i controlli.

Poco prima di mezzanotte, quindi, il rientro in struttura dove proseguire la vacanza, con un membro in più nel nucleo famigliare.

In serata si è recata allo Scarpiland Camping Village anche la sindaca Roberta Nesto: «Ho voluto portare alla famiglia le congratulazioni da parte della comunità e dell’amministrazione, orgogliosi di questo nuovo concittadino temporaneo». Un evento più unico che raro per il territorio, che ha stupito gli stessi operatori della croce Verde. La famiglia era arrivata nei giorni scorsi con un furgone camperizzato e due tendine, per trascorrere nel litorale qualche giorno di vacanza. «Cavallino-Treporti sa regalare sempre grandi ricordi ed emozioni ai propri ospiti. La famiglia Handel ne avrà da oggi uno ancora più speciale che la legherà per sempre con gioia alla nostra località» ha commentato anche il presidente di Assocamping Francesco Berton.