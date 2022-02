Rieti, partorisce in macchina in un parcheggio di Passo Corese: mamma e neonato soccorsi, stanno bene

RIETI - È nato alle 8 di oggi 17 febbraio in largo Gramsci a Passo Corese, nell’automobile di mamma e papà. Si chiama Giordano, sta bene e ora si trova nell’ospedale romano di Villa San Pietro insieme alla mamma, in piena salute anche lei. La giovane coppia di sabini era uscita di casa per recarsi all’ospedale Gemelli di Roma, ma quando sono arrivati nella prima frazione di Fara Sabina, la ragazza si è accorta che non avrebbero fatto in tempo.

Quindi hanno fermato l’auto nel parcheggio di via Gramsci e hanno chiesto aiuto ad alcuni venditori ambulanti che stavano allestendo i propri banchi nel mercato settimanale di Passo Corese. Da lì è partita la chiamata al 118 e in pochi minuti è arrivato l’equipaggio dell’Heart Life Croce Amica di Passo Corese composto dall’autista Gabriele Albuccetti, dal soccorritore Simone Mei e dall’infermiera Gloria Di Bari. Quando sono giunti nel parcheggio, Giordano era già sulla pancia alla mamma. Gli operatori del 118 hanno effettuato le prime manovre post nascita, il clampaggio del cordone e predisposto il trasferimento mamma e figlio in ospedale.