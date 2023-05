"Un tuffo nel Medioveo", Parrano torna alle sue antiche origini tra degustazioni e mercatini

Parrano è una cittadina Cittaslow, che ha scelto di battersi per la biodiversità, tutelando e valorizzando le peculiarità del territorio promuovendo una green community. Domenica prossima, 28 maggio, il Comune organizza "Un tuffo nel Medioevo". Questo incontro verrà svolto secondo lo spirito della sostenibilità ambientale, innanzitutto proponendo di arrivare in treno alla manifestazione. Da Roma verrà messa a disposizione una carrozza in andata alle ore 9 sul regionale R 4098 e per il ritorno da Fabro Scalo alle 17,10 con il regionale 4107 e navette da Fabro scalo a Parrano.

Le persone potranno visitare il paese con le sue esperienze e partecipando ad un pranzo medievale realizzato con i prodotti dei coltivatori locali.