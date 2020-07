Bomba d'acqua a Palermo, il consigliere comunale Ferrandelli: «Ho visto la morte con le mie figlie»

Parla con la voce rotta, davanti all'auto sommersa dalla quale è riuscito a scappare prima che fosse troppo tardi. Il consigliere comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, commenta in un diretta Facebook la bomba d'acqua che ha colpito la sua città. “Io e le mie bambine stiamo bene, purtroppo non tutti hanno avuto la nostra fortuna e prontezza. Oggi è il tempo del silenzio! Domani qualcuno dovrà fare un grandissimo esame di coscienza”, scrive, affiancando al video una serie di drammatici scatti dell'alluvione.



Palermo, bomba d'acqua: «Due automobilisti annegati dentro l'auto». Ma i corpi non si trovano

C’era anche lui tra i palermitani che sono rimasti intrappolati nell’uragano che ha devastato le strade, è riuscito a salvarsi, con le sue figlie. In una chat notturna con il cronista, Ferrandelli rivive ancora quegli attimi: “Altri quindici secondi e saremmo morti annegati. Per fortuna sono riuscito a levare le cinture dei sediolini. Mia figlia dormiva. Ho aperto il bagagliaio e prendendole in braccio sono riuscito ad uscire apre di un finestrino. Ho convinto altri a scendere è stato terribile”.

Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA