La cantante neomelodica, Piera Napoli, 32 anni, è stata trovata morta in casa, in via Vanvitelli, a Palermo. Il corpo, dalle primissime informazioni, sembra sia stato trovato in un lago di sangue nel bagno. Sul posto i carabinieri. Il marito, che ora si trova in caserma, è Salvatore Baglione. La coppia ha tre figli.

Ultimo aggiornamento: 15:47

