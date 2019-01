Il figlio prende un brutto voto, il padre irrompe a scuola e interroga gli altri alunni

Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, che frequenta la scuola media, era tornato a casa in lacrime dopo aver preso un. Per questo motivo, unha fatto irruzione nel bel mezzo di una lezione del professore 'reo' di aver messo l'insufficienza al figlio,e chiedendo a tutti gli alunni se davvero quel voto negativo fosse meritato. Come riporta La Tribuna di Treviso , l'episodio è avvenuto pochi giorni fa in una scuola media di Morgano. Il figlio dell'uomo, undel luogo, aveva preso ilappena prima delle vacanze di Natale, e nonostante l'interruzione della didattica il genitore aveva deciso di vederci chiaro. Furioso, l'uomo ha chiesto a tutti idel figlio se davvero meritasse il brutto voto, contestando il giudizio all'insegnante e arrivando addirittura a minacciarlo.Alla fine, l'uomo si è allontanato dalla classe, lasciando turbati non solo i giovani studenti, ma anche tutto il personale scolastico. Il preside della scuola ha denunciato l'episodio ai carabinieri, che ora stanno ascoltando dei testimoni per ricostruire con esattezza l'accaduto. L'uomo, ora,per interruzione di pubblico servizio: rischia fino a un anno. Ildel figlio, invece, resterà invariato sul registro di classe.