Difende il figlio ventenne dai bulli, padre finisce in ospedale nel Lecchese

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 55enne è finito in ospedale nella notte fra venerdì e sabato per aver tentato di difendere il, preso di mira da alcuni coetanei. È accaduto nella provincia di, a Castello Brianza, dove l'uomo è stato picchiato da un gruppo di ventenni. Il padre è stato trasferito in ambulanza prima all'ospedale di Merate e poi al Sant'Anna di Como.I carabinieri della stazione di Oggiono e del Comando provinciale di Lecco stanno effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Da quanto emerso, al momento in modo sommario, dopo una serie di insulti postati su Facebook e diretti al figlio, il padre 55enne è intervenuto cercando di parlare con i coetanei del ragazzo per farli desistere ma ha avuto la peggio. I militari stanno verificando cosa esattamente sia accaduto ed anche se ad aggredire l'uomo siano stati solo i ventenni o anche i loro genitori.