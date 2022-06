Donna uccisa a Sarzana, è caccia all'uomo. I testimoni:«Salita su un'auto bianca»

Il cadavere seminudo di una giovane donna è stato trovato alle 2 di questa notta sul greto del torrente Parmignola all'altezza del Ponte sul Parmignola, tra Marinella di Sarzana e con Marina di Carrara. E adesso è caccia all'uomo a bordo di un'auto bianca dove la donna - una prostituta- sarebbe stata vista salire prima di scomparire. Lo hanno riferito le amiche e colleghe agli inquirenti, mentre qualcuno avrebbe addirittura visto l'uomo trascinare il corpo della donna sulla riva del torrente. Si indaga per omicidio.Una scena terribile si è presentata agli inquirenti accorsi sul posto dopo la segnalazione. Le notizie di quanto avvenuto non sono ancora dettagliate e le indagini sono in corso: accanto al corpo senza vita della donna, pare sulla trentina e di origine straniera, non è stata trovata la borsetta né documenti o oggetti personali.

Sangue attorno al cadavere della donna

Gli investigatori non escludono che sia stata ferita mortalmente in un altro luogo e poi trascinata sul greto del torrente. Giallo sulle cause delle morte: in un primo momento si parlava di soffocamente ma sembra che sul luogo del ritrovamento ci sia una grande quantità di sangue che non escluderebbe l'utilizzo di un'arma per l'omicidio. Sarà comunque l'autopsia, affidata all'anatomopatologa Susanna Gamba, a chiarire definitivamente le cause della morte.