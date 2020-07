Notte della Taranta annullata per Covid a Carpignano e Nociglia: quattro casi positivi in paese

Quattro casi positivi nel piccolo paese, accertamenti tempestivi tra i contatti personali e tamponi negativi, segno che tutto è stato circoscritto. Tuttavia, alla luce dei nuovi casi positivi registrati nel piccolo comune leccese, l’amministrazione di Carpignano Salentino ha deciso di annullare la tappa della Notte della Taranta, già programmate nei prossimi giorni a Carpignano.

“In attesa che il quadro epidemiologico - spiega l’Amministrazione comunale - sia definitivamente chiarito e che si ritorni in una condizione di assoluta tranquillità come lo era fino a pochi giorni fa, nel rispetto delle norme di prudenza e nell’interesse a garantire la più assoluta sicurezza dei nostri concittadini e degli ospiti, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di annullare la tappa del “Festival della Notte della Taranta” che si sarebbe dovuto tenere in piazza a Carpignano il prossimo 6 agosto e ha comunicato tale decisione alla Fondazione. Certi della vostra comprensione e speranzosi che la Fondazione “Notte della Taranta” e tutti gli artisti che si sarebbero dovuti esibire comprendano la nostra difficile scelta, rinviamo l’appuntamento al prossimo anno”.

Eventi estivi annullati anche a Nociglia, dove il promo cittadino ha annunciato nelle scorse ore agli abitanti la decisione di sospedere la manifestazione estiva per evitare pericoli legati all'emergenza covid, non ancora finita.



Ultimo aggiornamento: 28 July, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA