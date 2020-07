Battiti Live, stasera la prima puntata: da Elodie a Elettra Lamborghini, tutti gli artisti sul palco

Tutto pronto per la prima puntata di Battiti Live, in onda questa sera 27 luglio alle 21.15 su Italia 1. La kermesse organizzata da Radio Norba avrà un format molto particolare a causa delle restrizioni post-coronavirus: i conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci saranno al Castello Aragonese di Otranto - davanti a sole 400 persone per mantenere le misure di distanziamento - mentre le esibizioni si svolgeranno in collegamento da altre 15 località della Puglia.

Le città coinvolte sono Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Altre esibizioni avverranno da cinque località marittime: Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo. Gli artisti che vedremo questa sera sul palco di Battiti Live sono: Boomdabash, Alessandra Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Annalisa, Gaia, Francesco Renga e Aiello.

