Nonno salva il nipotino in arresto cardiaco con la manovra di rianimazione: il 118 al telefono gli spiega come farla

Il nonno ha salvato la vita del nipotino, colpito da un infarto mentre i due erano soli in casa. Ha avuto la freddezza di chiamare il 118, farsi spiegare come effettuare una manovra di rianimazione ed eseguirla mentre aspettava l'arrivo dei soccorsi. La vicenda è stata resa nota dall'Azienda sanitaria Toscana sud est.

La paura poi il lieto fine

Tutto è accaduto poco prima delle 19 di ieri quando alla centrale del 118 della Asl è arrivata una chiamata con una richiesta di soccorso dal comune di San Gimignano, in provincia di Siena, per una situazione apparsa da subito grave: un «infante - si spiega nel comunicato - era in arresto cardiaco su base asfittica. Guidato dall'operatore di centrale operativa con le istruzioni pre-arrivo, il nonno effettuava la rianimazione cardiopolmonare, ottenendo il ritorno alla circolazione spontanea poco prima dell'arrivo dei mezzi di soccorso». Il piccolo è stato poi trasportato con l'elisoccorso «in codice 2», che corrisponde al codice giallo, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.