Noemi, il fidanzato condannato a 18 anni e 8 mesi

Lucio Marzo dovrà scontare 18 anni e 8 mesi di reclusione. Lo ha deciso il Tribunale dei Minorenni di Lecce dove il processo si è celebrato con rito abbreviato. Il diciottenne di Montesardo Salentino aveva confessato l'omicidio della sua fidanzata sedicenne Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017. Il cadavere venne fatto trovare dall'imputato dieci giorni dopo il delitto in un uliveto di Castrignano del Capo. In aula oggi oltre al padre di Noemi, Umberto, che è assistito dall'avvocato Francesco Zacheo, ci sono anche la madre Imma Rizzo e la sorella della sedicenne, Benedetta.

La mamma della vittima ha dichiarato prima del processo: «La parola perdono non esiste perché non potrò mai perdonarlo. Lui dovrà chiedere perdono a Noemi e alla sua coscienza. Bisogna che cambi questa giustizia - ha aggiunto la donna - che cambino queste leggi: un reo confesso di un delitto fatto con così tanta crudeltà non può partire con un rito abbreviato per minori».



Ultimo aggiornamento: 13:27

