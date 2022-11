Martedì 1 Novembre 2022, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 10:25

Aperti o chiusi i negozi e i supermercati oggi? E i centri commerciali? Oggi, 1° novembre, in Italia è un giorno festivo (Tutti i Santi), molti ne hanno approfittato per fare "ponte". Per fare la spesa, i punti vendita aperti sono quelli di Bennet, Conad e Coop. Lo stesso faranno Pam e Lidl. Esselunga prevede orari ridotti. Ma in generale tutti i supermercati potrebbero essere aperti ma prevedere orari da giorno festivo. In generale dipende dalle politiche del marchio: c'è chi decide di aprire e c'è, invece, chi decide di rispettare il giorno di riposo. Sul sito di ogni catena di supermercati è possibile scoprire con una ricerca qual è il punto vendita aperto più vicino. Ecco i link.

Punti vendita Conad

Punti vendita Esselunga

Punti vendita Coop

Punti vendita Lidl

Punti vendita Pam

Punti vendita Carrefour

Punti vendita Eurospin

Centri commerciali

A Roma saranno aperti:

Centro Commerciale Euroma2;

Centro commerciale Maximo Shopping;

Centro Commerciale Roma Est;

Centro Commerciale Porta di Roma;

Centro Commerciale Dima Shopping Bufalotta;

Centro Commerciale GranRoma;

Centro Commerciale Happio Roma;

Centro Commerciale Casilino;

Centro Commerciale I Granai;

Centro Commerciale Parco Leonardo;

Centro Commerciale Aura.

Olutlet

Ecco gli orari dei principali outlet italiani.

Barberino Designer Outlet: 10-20

Castel Guelfo The Style Outlets: 10-20.30

Castel Romano Designer Outlet: 10-20

Castel Sant’Angelo Village 10-21

Fidenza Village: 10-20

Franciacorta Village: 10-20

La Reggia Designer Outlet: 10-21

Noventa di Piave Designer Outlet: 10-20

Palmanova Village: 10-20

Sardinia Outlet: 9-21

Scalo Milano: 10-21

Sicilia Outlet Village: 10-21

The Mall Firenze: 10-19

The Mall Sanremo: 10-19

Torino Outlet Village: 10-20

Valdichiana Village: 10-20

