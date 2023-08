Lidi balneari horror nel Napoletano: carne e pesce scaduti, attrezzi arrugginiti. Stabilmento chiuso dai Nas

Una maxioperazione dei Nas ha portato oggi alla chiusura di oltre venti stabilimenti balneari in tutta Italia dove mancavano i requisiti minimi di igiene e gli alimenti erano scaduti. Molti i casi shock nella penisola. A Catania, ad esempio, sono stati trovati novanta litri di olio d'oliva confezionato all'interno di contenitori privi di etichetta ed in stato di irrancidimento e 5 chili di carni avicole in cattivo stato di conservazione congelate abusivamente nel punto di ristoro

annesso ad uno stabilimento balneare.

Stabilimenti balneari da incubo: bagni sporchi, cibi scaduti, oli rancidi e insetti. Chiuse 20 strutture

Stabilimento horror nel Napoletano

I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato 250 chilogrammi di prodotti alimentari (carnei, ittici e preparati di gastronomia) risultati privi di indicazioni sulla rintracciabilità al termine di ispezioni eseguite in tre stabilimenti balneari della provincia di Napoli.

Per uno dei tre stabilimenti è stata disposta dai militari coordinati dal comandante Alessandro Cisternino l'immediata sospensione dell'attività di somministrazione a causa dell'assenza dei requisiti minimi igienico sanitari (sono stati trovati anche attrezzature arrugginite) e perché gli ambienti sono risultati privi dei sistemi antintrusione per gli insetti alati. Il valore dell'attività e delle attrezzature sottoposte a vincolo ammonta a circa 300mila euro. Le ispezioni del Nas di Napoli, eseguiti d'intesa con il Ministero della Salute, fanno parte della campagna nazionale di controlli negli stabilimenti balneari e dei villaggi turistici finalizzati a verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti agli utenti durante le vacanze.

